Da Redação com assessoria PJC

O dono e o funcionário de um estabelecimento investigado no comércio de peças de veículos roubados e desmanchados foram presos, nesta sexta-feira (27.01), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil. A ação integra a operação “Bairro Seguro”, deflagrada pelas forças policiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em todo o Estado de Mato Grosso.

O estabelecimento denominado “Mercadão do Carro”, com sede no bairro CPA II, foi denunciado por estar recebendo veículos oriundos de roubos e furtos que, posteriormente, são desmanchados para venda das peças no varejo. O dono, Alessandro Souza Santos, e seu colaborador, Edivaldo Antonio de Oliveira, foram autuados em flagrante nos crimes de receptação qualificada (por manter comércio) e adulteração de sinais identificador de veículo automotor.

Alessandro Souza foi autuado em flagrante no estabelecimento do CPA e seu funcionário, no pátio do depósio da empresa no bairro Dr. Fábio II. Segundo os investigadores da Delegacia de Veículos, ele seria o responsável pelos cortes dos veículos.

No depósito, localizado no bairro Dr Fábio II, os policiais encontraram mais de 100 veículos depenados no pátio. Após desmontados e cortados, as peças como câmbios, motores, portas, entre outros, são transportadas a loja Mercadão do Carro para serem expostas à venda.

Depois de horas de vistorias realizadas pelos policiais e pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), peças de veículos roubados foram identificadas, e apreendidos três veículos alienados de instituições bancárias, dados como garantias de contratos de financiamentos.

“Tivemos a denúncia. Mas esse local está inserido no planejamento de fiscalização de estabelecimentos comerciais. Esse é um trabalho contínuo”, disse o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.

Apreensão

Um motor e parte da lataria de um Voyage 2013/2013, com registro de roubo, foram apreendidos. As latarias estavam com os sinais adulterados, assim como as placas de identificação e numeração dos chassis nos vidros. Também foi apreendido o motor de um Gol 2010/2011, roubado em 2013, com as numerações adulteradas. Outros três veículos (Celta, Pálio e S10) alienados à instituições financeiras, já cortados, desmontados e inservíveis foram encontrados. Os três veículos constam no Sistema Detrannet em circulação.