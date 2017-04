Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Uma pá carregadeira e um reboque de caminhão que haviam sido roubados na sexta-feira (07) foram apreendidos em ação da Polícia Judiciária Civil de Tapurah (433 km a Médio-Norte), com apoio da Regional de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste), no domingo (09).

O registro do roubo aconteceu em uma rodovia que liga as cidades de Tapurah e Juara (709 km a Médio-Norte). Na ocasião foram subtraídos o caminhão FH Volvo, vermelho, um reboque e uma pá carregadeira.

A recuperação dos veículos foi possível após a prisão no sábado (08), na cidade de Itaituba, no Pará, de Gentil Elias de Souza, 57, acusado de integrar associação criminosa que atua em roubos de caminhões. Ele foi abordado por policiais militares quando dirigia o veículo roubado.

O suspeito declarou que havia sido contratado para dirigir o veículo até um distrito que compõe a cidade de Itaituba. Questionado sobre o paradeiro dos outros itens subtraídos, ele confessou que a pá carregadeira e o reboque estavam escondidos na cidade mato-grossense de Tapurah.

Em diligências realizadas na manhã de domingo (09), policiais civis de Tapurah localizaram os veículos, em uma área rural de plantação de milho. Os objetos apreendidos serão restituídos ao respectivo proprietário.

Além de ter sido autuado em flagrante por receptação de veículo roubado, Elias também teve em seu desfavor o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Lucas do Rio Verde, em 2015, após indiciamento e representação da Polícia Civil que o identificou como um dos importantes integrantes de associação criminosa que age em assaltos a caminhões.

Participaram da ação o delegado regional da PJC de Pontes e Lacerda, Rafael Scatolon, o delegado Walter Fonseca, titular da PJC de Lucas do Rio Verde e responsável pela unidade de Tapurah, além do delegado Geremias Mendes de Souza, de Rondônia (que colaborou com informações), os investigadores de polícia Cleomar, Francisco e Alex, de Tapurah, além de policias militares e civis de Itaituba (PA).

Fonte: Assessoria PJC/MT