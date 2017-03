Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

A Polícia Judiciária Civil esclareceu o primeiro homicídio ocorrido em 2017, no município de Primavera do Leste (231 km ao Sul). Em menos de 1 hora após o crime, dois menores foram apreendidos pela autoria da morte de um jovem de 18 anos.

Dois adolescentes, ambos 17 anos, foram autuados em ato infracional análogo a homicídio qualificado e posse ilegal de munições.

O crime aconteceu na noite de sexta-feira (03.03), nas proximidades da unidade do Corpo de Bombeiro Militar e do SAMU, no bairro Centro Leste.

Um jovem de 18 anos, que andava pela rua, foi abordado por duas pessoas que efetuaram vários tiros de arma de fogo. A vítima atingida por três disparos chegou a receber atendimento do SAMU, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais civis da Divisão de Homicídios de Primavera do Leste iniciaram as investigações e rapidamente identificaram os dois menores envolvidos.

Conforme a delegada, Anamaria Machado Costa, com a descoberta dos suspeitos, a equipe foi até a casa de um deles, onde foi apreendido 20 munições de calibre 22, expansiva, e um coldre para revólver. “O outro adolescente já esteve internado por praticar ato infracional da mesma natureza”, lamentou Anamaria Machado Costa.

Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Eles negaram a autoria, porém, confessaram que estavam presente no local e na hora do homicídio. Eles irão responder ato infracional de homicídio qualificado e posse ilegal de munições.

Ainda em depoimento, um dos apreendidos contou que havia anteriormente se desentendido com a vítima, por causa de uma moto proveniente de roubo ou furto.

De acordo com o delegado Regional de Primavera do Leste, Rafael Fossari, a rápida elucidação do crime contra a vida foi resultado da eficiência e empenho dos policiais civis.

“Estamos com um projeto de meta de conclusão célere de crimes de homicídios, de anos anteriores, para a redução da criminalidade e de motivações advindas de tráfico de drogas e crimes passionais”, destacou.

A Polícia Civil lembra da importância da população em denunciar crimes que afrontam o bem maior, a “vida”. Denúncias podem ser feitas pelo celular e Whatsapp da Divisão de Homicídios (66) 99994-5860, e o 197.

Fonte: Assessoria PJC