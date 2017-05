Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Cerca de quatro quilos de pasta base de cocaína e um quilo de maconha foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, na noite de sexta-feira (19.05), no município de Primavera do Leste (231 km ao Sul), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da cidade.

Na ação, o mototaxista Adelino Rodrigues Alves, 47, e Maria José Francisca, 36, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Outros dois, Valdeir Soares da Silva, 25, e Flavio Carlos Pereira, foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A jovem K. S. B., 21, foi detido por uso de entorpecente, e a menor T.C.P. de 16 anos apreendida em ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As diligências iniciaram após informações sobre um ponto de comercio de drogas envolvendo um mototaxista.

Durante a apuração, os investigadores descobriram que Adelino era quem guardava e distribuía a droga para o suspeito Valdeir. Com base nas suspeitas, Adelino passou a ser monitorado.

Ele foi visto se deslocando à Rodoviária de Primavera do Leste, onde se encontrou com uma mulher, que sequência foi abordada e na revista apreendida uma porção de substancia análoga a pasta base de cocaína. Questionada, a suspeita relatou que havia comprado a droga de Adelino.

Com base nas informações, os policiais civis foram a residência do pai de Adelino e lá foi encontrado o menor, T.C.P. de 16 anos, que colaborou com a polícia e indiciando onde a droga era acondicionada.

No imóvel mencionado pela menor, outros suspeitos foram abordados e em entrevista indicaram o local que estavam escondidas várias quantidade de drogas entre cocaína e maconha, uma balança de precisão, além de outros apetrechos para embalar e comercializar o entorpecente caracterizando ainda mais o tráfico .

Após o flagrante, todos os envolvidos foram conduzidos à Derf, interrogados e autuados em flagrante.

Fonte: Assessoria PJC