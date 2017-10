Da Redação com assessoria

Duas mulheres foram presas com quase cinco quilos de maconha, na tarde desta quinta-feira (05.10), por policiais da 12ª Companhia de Polícia Militar de Barra do Bugres. A ação faz parte da Operação ‘Bairro Seguro’, que consiste na intensificação do policiamento e abordagens. Os policiais chegaram às mulheres mediante denúncia de tráfico de droga em uma rua do bairro Residencial Renê Barbour.

Em uma casa da Rua das Violetas foram presas em flagrante N.S.S., 22, e R.S.G., 21. Primeiro os policiais encontraram uma balança de precisão. Depois, continuando a apuração, encontraram a droga, dividida em 14 tabletes, e enterrada no quintal da casa. A PM suspeita que a segunda traficante, moradora de Várzea Grande, traria parte da droga para a Grande Cuiabá.

Na residência também estava uma criança de um ano e sete meses, que seria filha da suspeita N.S.S. A situação obrigou a PM a acionar o Conselho Tutelar da cidade para que o bebê pudesse ser encaminhado aos órgãos de proteção.

O comandante da 12ª Companhia, major Pedro Miguel de Souza, destacou a participação da sociedade barra-bugrense nas ações de prevenção e repressão. “Os moradores têm colaborado muito, fazendo denúncias e municiando a Polícia Militar de informações para que toda a população tenha mais paz e segurança”, completou.