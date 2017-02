Policiais do 17º Batalhão de Mirassol D’Oeste (6º Comando Regional), prenderam um homem e recuperaram uma caminhonete modelo Hillux avaliada em R$ 110 mil. A ação ocorreu por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (09.01), no bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste.

A apreensão foi realizada após uma guarnição da PM ser acionada via rádio por policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), relatando que uma caminhonete teria sido roubada no município de Campo Novo do Parecis e estava na cidade de Mirassol D’Oeste. A equipe do Gefron ainda relatou que a empresa que rastreava o veículo apontava que a caminhonete estava no bairro Jardim São Paulo.

Após repasse das informações, os policiais sairam em diligência na intenção de localizar o veículo. Nos primeiros minutos de rondas, avistaram uma caminhonete com a mesma descrição da que teria sido roubada nas proximidades do campo de futebol. Ao fazer checar no veículo, percebeam que a chave estava no contato, concluindo que os suspeitos que conduziam já haviam fugidos, porém poderiam estar por perto.

Após varias rondas sem sucesso em Mirassol, os policiais seguiram para Quatro Marcos e Araputanga. Em Araputanga, com a ajuda de outras guanições policiais, cercaram a quadra onde poderiam estar os acusados e prenderam J.W.D., de 19 anos. Ele estava escondido em uma residência e confessou a participação no roubo. O segundo participante no roubo fugiu.

A Polícia Militar continua em diligências na região. O suspeito e a caminhonete recuperada foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as demais providências.