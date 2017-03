Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Uma ação da Polícia Judiciária Civil de Sorriso (442 km ao Norte), realizada na noite de domingo (26.03), resultou na prisão de dois homens e apreensão de uma arma de fogo. O suspeito, Anderson Zimolong, 35, foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O segundo suspeito, Lucas do Rego Lima, 20, estava com mandado de prisão em aberto.

As diligências iniciaram após denúncia anônima, via 197, sobre dois suspeitos que estavam circulando em um veículo Volkswagem Gol, no bairro Industrial, em Sorriso. Após identificarem o veículo, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos.

Com o passageiro, Anderson Zimolong, os investigadores localizaram uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .765, desmuniciada. Assim que percebeu a presença da Polícia, o acusado tentou se desfazer da arma jogando-a pela janela do veículo. A arma estava raspada não sendo possível identificar a sua numeração.

Em checagem sobre o condutor do veículo, Lucas do Rego Lima, foi constatado o mandado de prisão em abertyo contra o suspeito, o qual foi devidamente cumprido pelos policiais.

A arma foi apreendida e os suspeitos encaminhados a Delegacia de Sorriso, onde foram apresentados ao delegado André Eduardo Ribeiro, que tomou as providências necessárias ao caso. “Foi um excelente trabalho dos policiais civis de Sorriso, que resultou em menos uma arma de fogo nas ruas do município”, destacou o delegado.

