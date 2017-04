Da Redação/Extra MT

Investigações da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), da Polícia Judiciária Civil, cumpriram, na manhã desta quinta-feira (06), sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva, contra pessoas ligadas a uma empresa do Banco do Brasil.

As ordens judiciais foram decretadas no âmbito do inquérito policial, da operação “Rapina”, em trâmite na Delegacia, para apurar prática de peculato relacionado a subtração de peças e emissão de notas fiscais de saídas fraudulentas da Empresa de Tecnologia do Banco do Brasil – Cobra Tecnologia (BB Tecnologia e Serviços).

A operação empregou cerca de 40 profissionais (seis delegados, dois peritos e mais de 30 investigadores e escrivães) para o cumprimento das ordens judiciais em Cuiabá.

As investigações são conduzidas pelo delegado, Lindomar Aparecido Tofoli. O delegado informou que as buscas objetivam coletar dados para realização de auditoria e assim levantar o montante de material desviado da Cobra Tecnologia S.A, empresa jurídica de direito privado, controlada pela sociedade de economia mista do Banco do Brasil.

As investigações começaram com denúncia de uma ex-servidora da empresa. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Criminal da Capital.

Rapina – do dicionário significa ato de roubar, de tomar. No sentido figurado: viver de rapina. Pilhagem, extorsão.

Fonte: Assessoria | PJC-MT