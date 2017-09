Da Redação Extra MT

A Polícia Judiciária Civil cumpre na manhã desta quinta-feira (28.09) cinco mandados de prisão preventiva e 62 buscas e apreensão, na operação “Panóptico”, deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) nas cidades dos polos de Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, Cáceres, Guarantã do Norte, Nova Mutum, Rondonópolis e Tangará da Serra.

A operação, em caráter preventivo, objetiva coletar dados sobre uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, na prática de diversos crimes como tráfico de drogas, crimes patrimoniais, homicídios e outros.

Na região metropolitana são 12 mandados de busca e apreensão e 5 ordens de prisão contra três assaltantes de bancos. As buscas foram expedidas para o interior do Estado, destacando o município de Água Boa, com 18 mandados de busca e apreensão, em cumprimento por policiais da GCCO, GOE e Polícia Militar local.

Em Cuiabá, no Residencial Alice Novack, os policiais apreenderam 14 tabletes de maconha e 1 de pasta base. O local é uma dos pontos com buscas determinadas pela Justiça. Em outros lugares foram apreendidos munições, armas de fogo, medicamentos genéricos, pé de maconha, dinheiro, entre outros ítens que ainda estão sendo catalogados tanto na capital quanto no interior.

Um dos presos na operação é Robson Antônio da Silva Passos, o “Robsinho”, alvo da operação “Luxus”, desencadeada no dia 4 de maio, quando 17 membros de uma organização criminosa tiveram mandados de prisão decretados por roubos a bancos. O lucro da quadrilha foi estimado R$ 5 milhões, ‘investidos’ em veículos (carros e motos) importados, lanchas, viagens, festas com amigos e mulheres. Tudo era ostentado abertamente nas redes sociais.

Na ocasião, o assaltante fugiu pelos fundos da casa, no Bairro Jardim Mossoró, só de cueca e o celular nas mãos. O suspeito foi preso na região do São Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá. Contra ele foram cumpridos 3 mandados de prisão decretados pela 7ª e 5ª Varas Criminal de Cuiabá e Vara de Poconé.

