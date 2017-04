Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Um dos mais atuantes pontos de desmanche de veículos da Capital foi desmantelado durante ação desenvolvida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) na tarde de segunda-feira (24).

A unidade da Polícia Judiciária Civil já vinha investigando o local para averiguar a movimentação de pessoas e veículos em suas dependências. Por volta das 16h, os policiais civis conseguiram flagrar o momento em que duas pessoas estavam iniciando cortes em um automóvel roubado, que estava no pátio, localizado no bairro Parque Geórgia, em Cuiabá.

Um dos suspeitos, Eleandro do Nascimento Barcelos, 29, conhecido como “Gatulino”, possui outras passagens criminais por receptação, já sendo inclusive preso anteriormente pela DERRFVA (ano de 2015).

Na segunda-feira (24) ele foi preso juntamente com a namorada Jaine Sousa de Lima, 19. Ambos foram detidos e autuados em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, já que havia discordância entre a placa, chassi e o modelo veicular correspondente.

O veículo onde a dupla executava o desmanche, um VW Saveiro 1.6, cor preta, havia sido roubado no dia 01 de março de 2017, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá. Na ocasião, um homem de 27 anos foi abordado quando chegava à casa de um amigo. Todos os moradores foram rendidos e trancados dentro da residência.

Foco no desmanche

Titular da DERRFVA, o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, explica que a unidade especializada da Polícia Civil tem priorizado ações com foco em desarticular desmanches na Baixada Cuiabana.

“Entendemos que combater a receptação é prioridade para enfraquecer a criminalidade, uma vez que é ela quem alimenta o roubo e furtos de veículos”, explica o profissional à frente da unidade que tem desarticulado semanalmente diversos locais de desmanche em toda a região metropolitana.

Ainda de acordo com o delegado, os dois suspeitos autuados pela DERRFVA possuem ferramentas de nível que indica profissionalização no desmanche de automóveis provenientes de crime. “Acreditamos que, com essas prisões, pelas características de estrutura e logística, conseguimos desmantelar um dos maiores desmanches que vinha atuando em Cuiabá, e região”.

Os dois suspeitos foram encaminhados para Audiência de Custódia, ficando à disposição do Judiciário.

Fonte: Assessoria|PJC-MT