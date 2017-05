Da Redação/Extra MT

Um comércio de entorpecentes foi fechado pela Polícia Judiciária Civil, na noite de quinta-feira (11.05), em Alto Garças (357 km ao Sul). A ação resultou na prisão em flagrante do casal de traficantes, Serisvaldo Macedo de Souza, 20, e Keyth Emanuelly Manso da Luz Linhares, 28, além da apreensão de drogas e de objetos de origem ilícita.

As diligências iniciaram por volta das 19h30, quando a equipe da Polícia Civil foi acionada para averiguação de uma casa na região central, suspeita de funcionar como “boca de fumo”. Após o monitoramento do local, os policiais constataram a movimentação na residência e decidiram realizar a abordagem.

Na casa, a equipe de investigadores foi recebida pelo casal que negou que no local funcionava um ponto de venda de drogas. Em buscas, os policiais observaram que a residência não possuía móveis e apenas um quarto era ocupado, com colchões no chão e roupas guardadas em mochilas. No quarto, foram encontrados apenas resquícios de maconha e um pedaço de sacola.

Logo em seguida chegou ao local um conhecido usuário de drogas na cidade, o que motivou os policiais darem continuidade as buscas por entorpecentes. No telhado da casa, os investigadores encontraram entre as telhas, uma porção de semente de maconha, duas porções da mesma droga e dez porções de pasta base de cocaína.

Foram apreendidos ainda na casa, prato de colher utilizados para separar a droga, e três aparelhos celulares possivelmente recebidos de usuários em troca de entorpecente. O casal foi conduzido a delegacia de Alto Garças, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O usuário de drogas que estava na residência, também foi conduzido e posteriormente identificado como autor do furto, ocorrido em um mercado da cidade, no mesmo dia.

Participaram da ação os policiais civis de Alto Garças, Edilson, Renato, Max Fábio, coordenados pelo delegado José Mauro Dias de Souza.

Fonte: PJC/MT