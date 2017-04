Da Redação/Extra MT

Cerca de 57 quilos de entorpecente e mais de 2,6 mil maços de cigarros contrabandeados foram incinerados em Confresa (1.160 km a Nordeste), durante a operação integrada “Bairro Seguro”, deflagrada pela Secretária de Estado de Segurança Pública (Sesp). A droga esta dividida entre cocaína, pasta base, pedras de crack e maconha e foi destruída em uma fábrica de tijolos.

O montante do entorpecente é resultante de trabalhos operacionais realizados pelas Polícias Civil e Militar, durante combate ao comércio de drogas nos municípios de Confresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte e São José do Xingu.

Após o trâmite dos procedimentos instaurados pelas delegacias referentes as apreensões, a Polícia Civil representou pela autorização judicial para incinerar os 57 quilos de droga, deferido pela Justiça.

Fonte: Só Notícias