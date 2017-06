Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Um jovem autor do latrocínio que vitimou um idoso no município de Rondonópolis (212 km ao Sul) foi preso pela Polícia Judiciária Civil, poucas horas após cometer o crime praticado na manhã de segunda-feira (05.06).

Jhonattan Fernando Silva Ferreira, 24, foi autuado em flagrante por roubo seguido de morte, durante investigação realizada pelas equipes integradas da 1ª Delegacia de Polícia, Delegacia Especializada de Homicídio e Pessoa (Dhpp) e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

As diligências iniciaram logo que o idoso, Epaminondas Carvalho da Silva, 70 anos, foi localizado sem vida no início da manhã de segunda-feira (05), dentro de sua residência situada no bairro Vila Operária.

Do local foram subtraídos uma bicicleta, um botijão de gás, um ventilador e além de uma quantia de R$ 250, em dinheiro, referente ao pagamento do aluguel que a vítima havia recebido.

Na investigação, os policiais civis colheram provas e indícios que levaram a identificação de Jhonattan, como o autor do latrocínio. Em poucas horas ele localizado e preso.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia, interrogado e autuado em flagrante delito por latrocínio.

Fonte: Assessoria PJC