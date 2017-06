Um homem apontado como autor de, pelo menos, cinco roubos, todos praticados com emprego de arma de fogo, teve o mandado de prisão cumprido, nesta terça-feira (13.06), pela Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste). O acusado, Rafael Maciel Ferreira Junior, 25, cometeu os crimes no intervalo de três dias, e em apenas um dia fez três vítimas.

Os roubos aconteceram entre os dias 22 a 24 de maio, no período noturno (por volta das 22h30), nas proximidades da Escola Estadual Dormevil Faria. Os crimes eram cometidos sempre com o mesmo modo de ação, o assaltante chegava por trás da vítima e com uma arma de fogo exigia que entregasse o aparelho celular. Somente no dia 22, o acusado praticou três roubos.

No domingo (11), o suspeito acabou preso em flagrante após furtar objetos do interior de um veículo. O assaltante foi encaminhado a Delegacia, onde foi reconhecido como autor dos roubos, ocorridos no final do mês de maio. Diante da situação, foi representado pelo mandado e prisão contra o acusado, decretado pela Justiça, na segunda-feira (12). A ordem de prisão foi cumprida nesta terça-feira (13) pela equipe da Policia Civil de Pontes e Lacerda.

Fonte: Assessoria | PJC-MT