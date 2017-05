Da Redação/Extra MT

Em menos de 24 horas, um adolescente envolvido com o roubo de uma caminhonete foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil, durante trabalho da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), no sábado (20). Neste domingo (21.05), mais cinco pessoas foram presas em flagrante, sendo 3 homens e duas mulheres.

O menor, M.T.T. de 16 anos, foi autuado em flagrante por ato infracional de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (19.05), no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi rendida por três pessoas armadas, que mediante graves ameaças efetuaram o roubo de sua caminhonete Ford Ranger prata, além de outros objetos de valor do proprietário do veículo e de outras duas pessoas que o acompanhavam.

Durante investigação, os policiais conseguiram identificar o menor como um dos autores. O infrator foi localizado nas proximidades de sua residência. Ele tentou resistir a detenção, mas acabou sendo apreendido pelos policiais civis.

Entrevistado, o adolescente admitiu a prática do roubo, indicando dois comparsas. O infrator também informou onde havia levado a caminhonete logo após o roubo. Nas diligências de sábado, os policiais da Especializada foram até local indicado, mas a Ford Ranger não foi encontrava, apenas os documentos da vítima que foram apreendidos e restituídos.

Em continuidade aos trabalhos, neste domingo, os policiais, com apoio da Polícia Militar, localizaram a caminhonete escondida em meio ao mato, no bairro Sucuri, e prendeu outras cinco pessoas envolvidas no roubo. Com elas foram apreendidas duas armas de fogo.

O menor foi seguramente reconhecido pela vítima, como sendo um dos coautores do ato infracional. Ele foi autuado em ato infracional de roubo majorado e encaminhado a Delegacia Especializada do Adolescente para ser apresentado ao juízo competente da Vara da Infância e Juventude. A Polícia Civil sugeriu ao Ministério Público pela representação da internação provisória do adolescente.

Conforme o delegado, Marcelo Martins Torhacs, as investigações continuaram por todo o sábado culminando nas prisões dos demais membros do bando, neste domingo, bem como na recuperação do veículo roubado. “Diligências em conjunto com a Polícia Militar bastante exitosas”, afirmou.

Os presos estão na Delegacia para serem qualificados e autuados em flagrante.

Fonte: Assessoria PJC