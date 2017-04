Da Redação/Extra MT

Um casal acusado de latrocínio em Alto Garças (357 km ao Sul) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, na quarta-feira (12.04). Os suspeitos Marcos dos Santos e Izabel Rodrigues Pereira tiveram as ordens de prisão decretadas pela Justiça após serem identificados em investigações da delegacia do município.

O crime aconteceu no final do mês de novembro de 2016. Com base no trabalho de investigação dos policiais da Delegacia de Alto Garças, os dois suspeitos foram identificados como autores do roubo seguido de morte e indiciados em inquérito policial.

A denúncia contra os investigados foi oferecida pelo ministério público e a decisão judicial de prisão dos investigados foi decretada como medida para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Com a expedição da ordem de prisão, os policiais da Delegacia de Alto Garças realizaram as diligências conseguindo êxito em prender os envolvidos no crime na quinta-feira (12).

Fonte: Assessoria PJC/MT