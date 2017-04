Da Redação/Extra MT

Um casal foi preso após o furto uma residência, na tarde de terça-feira (04.04), no município de Rondonópolis (212 km ao Sul), durante trabalho da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP-Rondonópolis), da Polícia Judiciária Civil.

Os suspeitos, Wesley Gonçalves dos Santos, 30, e Marli Firmino Rodrigues, 44 – sendo a mulher portadora de tornozeleira eletrônica rompida -, foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado.

Os policiais civis realizavam diligências rotineiras nas imediações do bairro João Marques, quando avistaram uma motocicleta Titan 150C, de cor preta em alta velocidade, sendo conduzida por um homem, e na garupa uma mulher segurava um aparelho televisor, seguindo direção ao bairro José Sobrinho.

Diante das suspeitas, os investigadores resolveram fazer o contorno e proceder com a abordagem do casal, no momento que perceberam que o veículo havia perdido o controle e caído em um canteiro.

Com aproximação da viatura, a mulher, mesmo com escoriações leves pelo corpo por conta da queda, tentou correr, no entanto, foi contida no cerco policial.

Questionados sobre a origem do aparelho televisor, os dois afirmaram serem usuários de droga e haviam acabado de furtar uma casa no bairro João Moraes. Eles arrombaram a porta da frente e subtraíram o produto, para ser trocado por entorpecente.

Os policiais civis se deslocaram até a residência, onde foi constatada a veracidade do furto mediante arrombamento. A vítima reconheceu a televisão levada.

Após o flagrante, Wesley foi conduzido à Delegacia de Polícia e Marly encaminhada para atendimento médico devido as lesões, ocasionadas no acidente da moto. Ambos foram autuados e responderão por furto qualificado.

Fonte: Assessoria PJC/MT