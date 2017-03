Dois assaltantes e uma traficante foragida foram presos pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), da Polícia Judiciária Civil, na tarde de sexta-feira (17.03), em Rondonópolis (212 km ao Sul). Os dois ladrões estão envolvidos em pelo menos oito roubos de veículos, especialmente caminhonetes, e têm vários registros por roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Os suspeitos Alan Junior Arruda de Carvalho, preso no bairro Jardim da Paineiras, e Ronaldo Rosa Somokovitz, encontrado no bairro Monte Libano, são dois dos três autores do roubo cometido no dia 10 de março, contra uma vítima que ficou em cativeiro, enquanto sua caminhonete Toyota Hilux era levada para Cuiabá. O veículo foi apreendido já chegando na capital, depois de acionamento dos policiais civis de Rondonópolis.

Com os dois autores, os policiais apreenderam uma pistola 380 usada na ação criminosa e uma tornozeleira que era usada por Ronaldo. O equipamento havia sido retirado há cerca de 3 meses e estava de enfeite na estante da casa dele.

Na mesma ação, a traficante, Danuzia Gomes da Silva, teve cumprido um mandado de prisão, expedido por Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul. A suspeita é acusada de tráfico de drogas e obteve liberdade provisória da prisão em flagrante, ocorrida naquele estado, quando foi surpreendida com 30 quilos de maconha.

A mulher quebrou a condicional ao se mudar do Estado de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso sem comunicar a Justiça. Ele foi presa na casa do assaltante Alan, no bairro Jardim das Paineiras.

Todos foram encaminhados para unidades prisionais de Rondonópolis.

Fonte: Assessoria PJC