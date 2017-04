Da Redação/Extra MT

Em continuidade às ações de prevenção e repressão à criminalidade em Rondonópolis, as polícias Civil e Militar realizaram, na noite de sábado (01.04), atividades de saturação em bares e lanchonetes do município.

Foram feitas revistas a pessoas em estabelecimentos comerciais em pontos estratégicos da cidade. O comandante regional da Polícia Militar de Rondonópolis, tenente-coronel PM Wilker Soares Sodré, destacou que o foco das ações é a redução dos índices criminais na região, especialmente dos roubos, furtos, homicídios e tráfico de drogas.

“Essas ações são importantes para o equilíbrio dos índices de criminalidade, aumentar a sensação de segurança da população e inibir possíveis práticas criminosas”, disse.

As atividades da Segurança Pública no município foram intensificadas desde a sexta-feira (31.03), com o cumprimento de mandando de prisão e busca e apreensão. Barreiras e bloqueios também foram feitos nas saídas para os municípios de Guiratinga e Poxoréu, com objetivo de abordar vans, ônibus, táxis e moto taxis que, de acordo com a polícia, são as vias de maior transporte de droga e armas na região.

Somente este ano, seis operações foram deflagradas pelo Segurança Pública em Rondonópolis.

Dados da Coordenadoria de Estatística e Análises Criminais (CEAC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) refletem as ações repressivas e preventivas, deflagradas pela Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil no município.

De 01 de janeiro a 28 de março deste ano, a segurança registrou redução de 22% dos homicídios e 10% de roubo, no comparativo ao mesmo período do ano passado.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, ressaltou que os dados criminais dos 141 municípios são acompanhados pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e todas as ações são realizadas com base nos dados estatísticos.

Fonte: Assessoria/Sesp-MT