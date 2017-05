Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

O homem tentou praticar um assalto em uma residência e estuprar a proprietária, na noite desta quarta-feira (10.05). Ele foi perseguido por vizinhos da vítima desde o bairro Novo Horizonte, local do crime, até o terminal do bairro CPA 3, onde foi pego e agredido com socos e chutes.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima contou que o suspeito invadiu sua residência tentou roubar objetos e agarrá-la. Ela gritou e foi socorrida por testemunhas, que seguiram o suspeito até o terminal de ônibus do CPA 3, onde o detiveram e o espancaram, causando tumulto no local.

Ferido, suspeito foi levado primeiramente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois à Central de Flagrantes.

Fonte: Só Notícias