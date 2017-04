Da Redação/Extra MT

O motorista de uma caminhão Mercedes-Benz foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na avenida Bruno Martini, no bairro Residencial Aquarela Brasil, ontem à tarde, acusado de transporte ilegal de madeira. De acordo com o auto de infração policial, foram encontrados aproximadamente 12 metros cúbicos de madeira (não beneficiadas), sem nota fiscal e guia de transporte florestal. O condutor informou aos policiais que iria descarregar a carga em uma madeireira, localizada nas proximidades.

Consta no documento policial, que o proprietário da empresa citada pelo motorista também foi autuado por receber ou adquirir madeira sem exigir licença ambiental do vendedor. O veículo e a madeira foram apreendido e permanecem à disposição da Polícia Civil e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) para as providências necessárias.

Não foi informado se o dono da empresa também foi preso.

Fonte: Só Notícias