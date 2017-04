Da Redação/Extra MT

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de alguns estados passou a usar drones para fiscalizar as estradas. Nesse último feriado, no estado vizinho, Mato Grosso do Sul (MS), os flagras aéreos ocorreram na BR-163 e foram fiscalizados mais de 4 mil veículos.

Os drone ou ARPs (Aeronaves remotamente pilotadas) são conduzidos através de controle remoto e é possivel ter uma visão ampla do que está acontecendo nas rodovias. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já autorizou o uso do equipamento e a expectativa é de que até o final deste ano o novo tipo de fiscalização seja ampliado para todo o país.

As ARPs permitem o monitoramento de interdições em rodovias, acidentes envolvendo Produtos Perigosos, criação de mapa em acidentes com plotagem 3D do cenário viabilizando uma perícia do local de acidente, controle a distância de situações de crise envolvendo atividades criminosas e uma infinidade de situações que podem aumentar consideravelmente a Segurança nas rodovias federais.

Fonte: Assessoria

Foto: reprodução / Midia Truck Brasil