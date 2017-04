Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Um jovem procurado pela Justiça do Estado de Pernambuco foi preso pela Polícia Judiciária Civil, no município de Alto Taquari (479 km ao Sul), na manhã desta terça-feira (04.04), durante cumprimento de mandado de prisão.

O foragido, João Carlos Araújo da Silva, 20, estava com prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário de Vivência (PE), acusado de praticar crimes de roubo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio.

Ele foi localizado em uma residência, no centro da cidade, na manhã desta terça-feira (04), durante ação concomitante com a operação deflagrada pela polícia do Estado de Pernambuco.

O trabalho realizado pela Delegacia de Polícia de Alto Taquari, contou com apoio da equipe do Núcleo de Inteligência Operacional (NIO) de Alto Araguaia, e dos policiais civis do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) de Rondonópolis.

Fonte: Assessoria PJC/MT