Um advogado de 46 anos foi preso acusado de ameaçar uma garota de programa de 22 anos no apartamento dele, em um edifício, no bairro Araés, esta madrugada. O suspeito, que também é procurador da Assembleia Legislativa, foi localizado por policiais militares com uma faca na mão.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima acionou a polícia através do 190, depois de ser contratada para programa sexual no apartamento do suspeito. Ela contou que após algum tempo, o homem ofereceu cocaína, que ela recusou, e depois, começou a notar que ele passou a “surtar”, falando sozinho e coisas desconexas.

Quando ele pegou uma faca para atacá-la, ela correu e se trancou na cozinha do apartamento. No local, policiais encontraram o suspeito com a faca e resquícios de cocaína em um prato. Durante a abordagem, o advogado resistiu à prisão e precisou ser algemado. Policiais apreenderam uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso (OAB-MT) e uma carteira funcional da Assembleia Legislativa. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes.

Em setembro de 2011, advogado foi preso em um motel, na saída de Chapada dos Guimarães, após ameaçar duas jovens de 18 e 20 anos com um revólver calibre 38, na época apreendido pela Polícia Militar.

Fonte: Gazeta Digital