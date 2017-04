Da Redação/Extra MT

Policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da Polícia Militar prenderam cinco homens e apreenderam armas pesadas e explosivos que seriam usados em assaltos a bancos na modalidade “novo cangaço”. A ação ocorreu na noite desta terça-feira (04.04), no município de Barra do Bugres (160 km de Cuiabá).

Em um carro modelo Ônix, de cor prata, a Rotam apreendeu um fuzil .223 XM15/E25 com carregador e 30 munições. A partir dessa apreensão e da prisão do condutor, os policiais chegaram aos demais envolvidas na quadrilha.

No quarto de uma residência da rua Herculano Borges, próximo ao local da abordagem do veículo, foram apreendidos uma espingarda calibre 12 com sete munições, cinco artefatos explosivos, balaclavas ou touca ninja, luvas, alicates, lanternas, fardamentos militares, além de porções de maconha e cigarros da mesma droga.

Todo material estava armazenado em uma mala, sob a vigilância do suspeito M.S.L. As outras três prisões também ocorreram nessa residência.

A checagem do chassi do Ônix junto ao sistema de registro de veículos apontou que é produto de roubo ocorrido na cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Portanto, a placa (NPF-4274), com a qual o carro estava circulando, é falsa.

Três equipes da Rotam atuaram nessa ação. Os policiais receberam denúncia apontando as características de um carro que seria usado em assaltos na região, a partir daí rapidamente agiram e desmontaram os planos da quadrilha.

Um dos suspeitos apresenta lesões no braço e coxa esquerda decorrentes de um acidente de moto que sofreu dias atrás. Já outro suspeito, tem escoriações nos braços porque tentou fugir e teve de ser imobilizado com uso de força moderada.

Os presos e materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia de Barra do Bugres, porém devem ser trazidos para Cuiabá.

Fonte: Assessoria Polícia Militar