Três jovens foram baleados e morreram, esta noite, no bairro Daury Riva. Eles estavam em frente a uma residência quando foram alvejados. Dois morreram na hora. Outro foi encaminhado ao hospital regional e acabou não resistindo. A informação foi confirmada, ao Só Notícias, pelo tenente Manoel Tocantins. As vítimas foram identificadas pela polícia como Jarnunes Maia, 20 anos; e dois adolescentes de 14 e 16 anos. O quarto baleado tem 68 anos.

Os atiradores estariam em uma moto, chegaram no local e descarregaram as armas, fugindo em seguida. “As vítimas estavam em frente da casa. Quatro pessoas foram baleadas. Três jovens morreram e um homem está fora perigo (foi atingido na perna). As características são de execução”, afirmou o tenente. “Estamos levantando informações para apontar características dos atiradores”, acrescentou. “Os assassinos não estavam encapuzados. Inicialmente, é preciso identificar as vítimas para começar a traçar linha de investigação, que ficará a cargo da Polícia Civil”, emendou. O tenente disse que ainda é cedo para apontar se as execuções seriam “acerto de contas” ou teriam outros motivos. Nenhum suspeito foi detido por enquanto.

A Politec e Polícia Civil fizeram os procedimentos e liberaram os corpos que foram encaminhados ao IML.

O quarto homicídio foi logo depois, no bairro Menino Jesus. “Um homem que ainda não identificamos também foi baleado e não resistiu. Ele estava na avenida principal do bairro quando foi atingido e morreu no local”, acrescentou o tenente. “Ainda é cedo para saber se os executores são as mesmas pessoas”, concluiu o tenente Tocantins. A polícia apenas apontou que se tratava de um jovem e a identidade ainda não foi confirmada.

