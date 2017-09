Da Redação com assessoria

Militares do 18º Batalhão da PM de Pontes e Lacerda, com apoio da Agência Regional de Inteligência (ARI), prenderam nesta quarta-feira (30.08) quatro suspeitos e com eles encontraram porções de maconha, uma arma, além de uma plantação doméstica da droga.

Os quatro suspeitos foram localizados quando estavam em um posto de combustível na região central da cidade. Os policiais abordaram eles no momento em que abasteciam um veículo Gol, de cor azul.

Com eles, de inicio, foram apreendidas porções de maconha dentro de uma carteira de cigarro. Após a detenção deles, a PM se deslocou até uma residência que estava sendo monitorada na qual funcionaria uma boca de fumo.

Nessa havia um um vaso com quatro pés de maconha, em outro vaso menor mais um pé da planta. Além disso, foi localizada dentro de um guarda-roupa uma pistola de calibre 9 mm com 15 munições intactas e um carregador.

Dentro de uma geladeira, outras duas porções de maconha estavam guardadas. Sobre um armário, dentro de um copo, havia sementes de maconha. Lá também tinha uma balança de precisão, materiais para embalo de droga, cinco celulares e certa quantidade em dinheiro.

Os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) local. Posteriormente entregues a Polícia Judiciária Civil para demais providências.