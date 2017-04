Da Redação/Extra MT

Uma associação criminosa foi presa em flagrante na tarde de terça-feira (25) no bairro Lagoa Azul, em Cuiabá, com porções de maconha, cocaína, arma de fogo e um veículo apreendido. A ação foi desencadeada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil.

Quatro jovens foram presos e autuados por tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico. Foram presos os suspeitos Felipe Souza de Barros, 19, Andre Luiz Lopes dos Santos, 20 (monitorado por tornozeleira eletrônica há dois meses), Marcus Vinicius Rohling, 32 e Geovane Pereira Silverio da Silva, 29.

O flagrante foi possível após investigação de denúncia anônima recebida pela unidade especializada relatando a existência de um veículo UNO Vivace, cor prata, que estaria transportando entorpecente no bairro Tijucal, na Capital.

Em deslocamento para a região, com o objetivo de identificar o veículo citado na denúncia, foi avistado o automóvel que seguiu para o bairro vizinho, Lagoa Azul, estacionando na porta de uma residência, sendo em seguida acompanhado por jovens que estavam em outro carro (Gol).

A equipe de investigadores realizou abordagem aos suspeitos. Com o condutor do Uno foram encontrados dois tabletes grandes, um médio e três pequenos de substância análoga a maconha. Já com o condutor do veículo Gol foi encontrada porção grande de cocaína.

Em continuidade às diligências, os policiais civis deslocaram até a residência de Marcus Vinicius, no bairro Tijucal. No quarto do suspeito foi localizada uma pistola calibre 380, 33 munições de igual calibre, 42 munições de calibre .22, e porção de cocaína, além de dinheiro em espécie. Também foram apreendidos itens de joalheria, como relógios, um coldre de polímero, celulares, dinheiro, etc.

