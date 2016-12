Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

A Polícia Federal (PF) prendeu três pessoas em flagrante durante entrega de uma encomenda feita pelos Correios de cerca de 70 comprimidos de ecstasy.

Funcionários dos Correios identificaram a existência da droga na encomenda após fazer o raio-X.

Assim que identificada a droga, a PF foi chamada e informada sobre o conteúdo suspeito. Os policiais então foram junto com o carteiro para simular a entrega.

Quando o carteiro chegou na residência, um carro com três pessoas se aproximou e um deles desceu, dizendo ao entregador que morava no local e que também era o dono da encomenda. Com isso, a polícia se aproximou e prendeu os três homens. Na casa, ainda foram encontrados 46 gramas de maconha.

Os três foram indiciados e encaminhados para a Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, conhecida como Mata Grande, naquele município.

Crédito da foto: Divulgação