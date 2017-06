Da Redação/Extra MT

As forças policiais de Alto Araguaia (451 km ao Sul) e Alto Garças (357 km ao Sul) realizam diligências em busca de dois homens e uma mulher, apontados como autores do roubo a Agência dos Correios, do município de Araguainha (460 km ao Sul), ocorrido na manhã de quinta-feira (08.06).

Segundo informações, dois homens armados chegaram a Agência dos Correios e anunciaram o assalto. Após praticarem o roubo, eles fugiram em um veículo Ford Fiesta, conduzido pela mulher e seguiram sentido a região rural de Alto Araguaia. O valor subtraído pelos criminosos ainda não foi apurado.

Imediatamente, as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar iniciaram as buscas e bloqueio em toda região com intuito de localizar os suspeitos. Policiais civis do Núcleo de Inteligência e Operacional (NIO) seguiram em diligências na região do Morro do Baú, na zona rural, a cerca de 60 quilômetros do município.

O veículo Ford Fiesta com placas de Várzea Grande, usado pelos suspeitos na fuga foi localizado, na manhã desta sexta-feira (09). O carro foi abandonado em uma região de mata a cerca de 30 quilômetros de Alto Araguaia próximo a Rodovia MT-100, sentido Araguainha.

Durante a madrudada, policiais militares detiveram um homem que confessou que daria apoio a fuga da quadrilha. Segundo o suspeito, os assaltante estariam escondidos em um local de difícil acesso, próxima a fazenda Tartaruga, a cerca de 70 quilômetros de Alto Araguaia. No local, os policiais foram recebidos a tiros e os suspeitos conseguiram fugir adentrando na mata.

As dilgiências estão em andamento.

Fonte: Assessoria PJC