Da Redação/Extra MT

Uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos especialistas em local de crime e balística da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) vão para o município de Colniza (1.055 km ao Norte de Cuiabá), nesta terça-feira (25.04). O objetivo é auxiliar os trabalhos de investigação e esclarecimento das mortes ocorridas na região na última semana.

“O Estado está se mobilizando com o que tem de melhor em estrutura de Segurança Pública para esclarecimento dos crimes. Não vamos descartar nenhuma hipótese. Tudo será devidamente investigado. Vamos dar o máximo do Estado para identificar os autores e que eles sejam presos, e para que se minimize e afaste cada vez mais a violência na questão rural em Mato Grosso”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, durante audiência nesta segunda-feira (24.04), no município de Colniza.

Na reunião, a comitiva do Governo do Estado, composta pelas Secretarias de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT), além do chefe da Casa Militar e presidente Estadual da Comissão de Conflitos, coronel PM Evandro Alexandre Ferraz Lesco, e o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, ouviu as demandas, bem como os problemas da região repassados pela população e autoridades locais.

O delegado geral da Polícia Civil, Fernando Vasco Pigozzi, disse que a chegada da equipe da DHPP vai potencializar o trabalho investigativo das polícias da região. “Não mediremos esforços para que o crime seja solucionado o mais rápido possível”, falou.

O comandante geral da Polícia Militar (PM-MT), coronel PM Jorge Luiz, destacou o envio das tropas especializadas e o serviço de Inteligência local para ajudar na elucidação do caso.

“A investigação não tem prazo para terminar. Os profissionais retornarão só quando tiverem elementos suficientes de autoria e materialidade para subsidiar a representação judicial por parte do delegado da região”, garantiu Rogers Jarbas.

Audiência

Além de informar sobre as últimas medidas tomadas para a solução dos crimes, um dos objetivos da reunião da comitiva com a população e autoridades locais foi identificar e buscar uma solução para os problemas da região, que não são apenas relacionados à Segurança Pública.

“O Governo do Estado está preocupado e, por meio das secretarias, espera encontrar não só a solução para os crimes, mas uma solução para melhorar a qualidade de vida e condições de existência da população da região”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública.

Nos próximos dias, será instalado um Gabinete de Gestão Integrada para tratar de conflitos agrários. O gabinete vai reunir várias autoridades de Estado para tratar o assunto de uma forma mais abrangente.

Força-tarefa

Os trabalhos começaram na quinta-feira passada (20.04), logo que as forças de Segurança Pública tomaram conhecimento dos crimes. Imediatamente, equipes das Polícias Civil e Militar da região se deslocaram para o local, que é de difícil acesso.

Na manhã da sexta-feira (21.04), três técnicos da Politec de Cuiabá decolaram do hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) com destino ao distrito de Guariba, cerca de 150 km de Colniza, para iniciar os trabalhos.

De lá, os profissionais percorreram ainda mais 200 km até a localidade de Taquaruçu do Norte, onde seguiram por mais 15 minutos de barco (18 km a pé) para chegar ao local do crime.

Fonte: Assessoria | Sesp-MT