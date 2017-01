Lidiana Cuiabano

Uma grande operação das forças de Segurança Pública movimentou o município de Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá), nesta sexta-feira (20.01), com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, bloqueios, barreiras, saturação e blitz da Lei Seca.

A ação integrada teve início nas primeiras horas da manhã, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão pelas Polícias Civil e Militar. Três pessoas foram presas, além da apreensão de cinco porções de maconha e diversos objetos.

O cumprimento dos mandados foi uma continuação de várias ações policiais que estão sendo realizadas desde o dia 17 de janeiro no município. Já foram apreendidos dois menores por ato infracional, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas, e três foram presas por homicídio e tráfico de drogas, além de um suspeito de estupro que estava sendo procurado pela polícia desde novembro do ano passado, quando o crime ocorreu, em Jaciara.

No início da noite, barreiras foram montadas para a primeira edição da operação Lei Seca no município. Equipes da Polícia Militar (com apoio do Comando de Ação Rápida (CAR), Força Tática e Batalhão de Trânsito), Polícia Civil de Jaciara e Rondonópolis (com apoio do GARRA), agentes municipais da prefeitura de Jaciara e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) atuaram em pontos de bloqueio pela principal avenida da cidade, a Antônio Freire Sobrinho, na região central.

O saldo da ação integrada foi de 109 testes de alcoolemia realizados, uma pessoa presa, 29 Autos de Infração de Trânsito lavrados, 12 Carteiras Nacional de Habilitação recolhidas (CNH) retidas e um veículo removido.

A operação Lei Seca em Jaciara foi a segunda realizada este ano em todo Estado. O assessor da presidência do Detran de Mato Grosso, José Eudes Santos Malhado, explicou que o objetivo é desenvolver as ações integradas com as demais forças em prol de um trânsito mais seguro.

“Queremos evitar que as pessoas dirijam após consumir bebida alcoólica, promovendo assim mais segurança aos demais cidadãos que circulam pelas vias públicas”, disse.

A operação Lei Seca teve início em 2014, em Cuiabá, e foi ampliada, em 2016, para 10 cidades polos do interior. “Este ano vamos contemplar outras cidades, alcançando, até o final do ano, 18 municípios”, afirmou José Eudes.

Moradora de Jaciara, Gisele Martins Amaral avaliou de forma positiva as ações policiais ao longo do dia. “É muito bom e importante. Traz maior sensação de segurança para todos nós”, disse.

O comandante geral da Polícia Militar (PM-MT), coronel Jorge Luis de Magalhães, destacou o reflexo das ações integradas nos índices de criminalidade em todo Estado. “Já temos resultados expressivos na Segurança Pública. Fechamos o ano de 2016 com redução de mais de 10% do crime de homicídio em todo estado. Isso comprova que os trabalhos desenvolvidos pelas forças de segurança pública vêm trazendo bons resultados e levando mais segurança para toda a sociedade mato-grossense”.

O diretor geral da Policia Judiciária Civil (PJC), delegado Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, enfatizou a importância do trabalho integrado das forças de segurança pública para um melhor resultado no enfrentamento ao crime. “A Secretaria de Segurança Pública tem a integração como prioridade, e sabemos que com as polícias trabalhando em parceria, a redução da criminalidade é consequência”.

Segundo o secretário adjunto de Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), tenente-coronel PM Marcos Cunha, o papel do órgão é integrar as forças policiais para alcançar resultados cada vez mais positivos para a sociedade. “Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde o início do Governo e sentimos que já houve uma melhora considerável nos índices de roubos e homicídios em todo o estado”, disse Cunha.

O delegado da Polícia Civil de Jaciara, Marcelo Melo de Laet, disse que estas ações policiais são apenas o início de muitas outras operações que irão ocorrer na região.

Também participou da operação integrada em Jaciara um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Caravana da Transformação

As ações de Segurança Pública em Jaciara antecederam a chegada da Caravana da Transformação, que ocorrerá entre os dias 24 de janeiro e 03 de fevereiro. A ação social do Governo do Estado será realizada no Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida, localizado no Bairro Vila Planalto, no município.

Entre os serviços de saúde oferecidos estão consultas, exames oftalmológicos e as cirurgias de catarata, pterígio e yag laser, que serão disponibilizadas conforme a demanda da região.

Já os serviços de cidadania oferecem a confecção de documentos, entre eles: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira de Pescador, certidões de nascimento, casamento e óbito, fotos 3×4, fotocópias, plastificação de documentos, realização de oficinas e palestras, intermediação de vagas de trabalho, entre outros.