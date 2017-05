Da Redação/Extra MT

Mais de 65 quilos de pasta base de cocaína avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta segunda-feira (01.05), em Sorriso (420 km ao Norte). A operação integrada da Delegacia de Polícia de Sorriso e da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) resultou na prisão do homem que transportava a droga e na apreensão de uma caminhonete e dinheiro.

O traficante, Isaias Gama do Carmo, 37, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão foi a maior realizada na região Norte do Estado, neste ano.

As diligências iniciaram na noite de domingo (30.04), após uma denúncia anônima sobre uma possível quantidade de entorpecente que estaria chegando à cidade.

Com base nas informações, a equipe de policiais civis conseguiu identificar um veículo Nissan suspeito, estacionado em um hotel no bairro Industrial.

Diante da desconfiança, os investigadores procederam com monitoramento do local, quando surpreenderam Isaias no momento em que se aproximava do automóvel para guardar sua bagagem.

Durante a abordagem dos policiais, Isaias demonstrou muito nervosismo e não soube explicar sobre seu itinerário de viagem. Questionado, ele acabou confessando que estava transportando droga escondida em um compartimento do veículo.

Em seguida, o suspeito foi detido e o automóvel Nissan Xtrail GX levado até uma oficina mecânica, onde utilizando uma serra elétrica foi possível encontrar em um fundo falso no assoalho do carro, 70 peças grandes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Após o flagrante, Isaias foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi interrogado e autuado por tráfico de drogas.

Fonte: Assessoria PJC