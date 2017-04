Da Redação/Extra MT

Policiais do 4º Batalhão (2º Comando Regional) prenderam no último Sábado (15.04), três homens suspeitos de tráfico de drogas. Com eles estavam 29 porções de entorpecentes, no bairro Figueirinha em Várzea Grande.

Segundo a PM, momento em que fazia o patrulhamento no bairro, se deparou com três suspeitos, que ao avistarem a viatura tentaram fugir do local, correndo para o interior da residência de um dos suspeitos. O militares conseguiram realizar a prisão dos suspeitos.

Na revista pessoal foram encontrados no bolso do suspeito Evandro Pereira Elias, 27 anos, dono da residência, 10 porções de substância análoga a maconha. O segundo detido identificado como Antônio Marcos da Silva, 36 anos, portava cinco porções de substância a pasta base, o terceiro suspeito foi identificado como Rodrigo Magalhães Elias, de 19 anos.

Em revista na residência foram encontradas mais 14 porções de substância a pasta base e outros objetos de procedência duvidosa. Eles foram detidos e encaminhados a Central de Flagrantes.

Fonte: Assessoria PM/MT