Cerca de 50 quilos de maconha foram apreendidos em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada no sábado (21.01), em Primavera do Leste (231 km a Leste de Cuiabá). O trabalho da equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) resultou ainda na prisão de dois traficantes que traziam a droga de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o município.

Os suspeitos, Devaldo Carneiro de Brito, 51, e Adeclecir dos Santos Ferreira, 26 foram flagrados com 59 tabletes de maconha dentro de um veículo e foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação foi desencadeada com base em investigações sobre o tráfico de drogas em Primavera do Leste, em que equipe de investigadores da Derf recebeu a informação de que o traficante Devoaldo foi até a cidade de Campo Grande (MS), para buscar entorpecentes que seriam comercializados no município.

Em ação conjunta com a PRF, policiais montaram campana no posto policial da Rodovia com objetivo de abordar veículos com as características da denúncia. Quando o veículo táxi, Chevrolet, Cobalt, passou pela barreira policial, os investigadores observaram que Devolado estava no banco da frente do carro.

Os policiais deram ordem de parada e em revistas no interior do veículo, encontraram dentro do porta-malas 59 tabletes de maconha. Questionados, Devoaldo e Adeclecir confirmaram que buscaram a droga em Campo Grande e seguiam sentido a Primavera do Leste. Segundo os acusados, eles utilizaram um veículo Corsa Classic como moeda de troca pelo entorpecente.

Eles foram conduzidos a Derf de Primavera do Leste, onde, após serem formalmente interrogados, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.