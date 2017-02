O deputado estadual Allan Kardec (PT) apresentou requerimento solicitando informações do governo do estado referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (Tacin).

No requerimento, apresentado nessa terça-feira (14), Allan solicitou da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) dados sobre: qual o valor total da arrecadação da Tacin nos últimos três anos, inclusive com o detalhamento por município; quais os investimentos que foram realizados com a arrecadação; se houve repasse de 50% da arrecadação das referidas taxas em despesas da unidade operacional de execução do município onde foi gerada a respectiva receita; e quais os valores repassados aos municípios.

“Muitos empresários, principalmente do Distrito Industrial de Cuiabá, estão nos procurado buscando informações sobre essa taxa para saber o quanto tem sido arrecadado e onde estão sendo investidos esses recursos. Queremos saber inclusive para ajudar com sugestões de como isso pode ser melhor gasto”, afirma Allan.

A Tacin é a taxa cobrada pelo risco potencial de cada edificação e sua atividade comercial. É o serviço que o Corpo de Bombeiros põe a benefício da sociedade, através do serviço operacional, onde os Bombeiros ficam 24 horas de prontidão para atender as emergências de incêndio, resgate, salvamento, busca, etc.