Da Redação/Extra MT

Com o objetivo de promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizará a 2ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat). O evento, que acontecerá entre os dias 2 e 5 de maio, terá, além das palestras, sorteios de brindes e espaço para os participantes realizarem teste de glicemia, aferição de pressão, terapia auricular, receber massagens e tratamentos de beleza, entre outras atividades.

“Essa é uma ação que tem por finalidade alertar os servidores quanto aos cuidados que devem fazer parte da rotina para proporcionar mais segurança no trabalho e melhorar a qualidade de vida”, afirma a presidente da Cipa, Maria das Graças Baltazar. Ela destacou ainda que, para tornar a Sipat mais “interessante e interativa”, a novidade deste ano será a realização de palestras shows, que serão ministradas pelo ator Peter Gonçalves do teatro Educa Vida, de São Paulo. Ele promete abordar assuntos sérios de uma forma mais irreverente e dinâmica.

A abertura da Sipat será na terça-feira (2), às 14 horas, no auditório Milton Figueiredo, com presença de membros da Mesa Diretora da ALMT e apresentação da banda musical da Polícia Militar. O evento segue até sexta-feira (5) com atividades, durante a manhã, das 08h30 às 11h20min, e à tarde, das 14 às 17 horas. Confira a programação completa no link.

Além da Comissão Interna de Prevenção de Acidente (Cipa), participam da organização da 2ª Sipat a Sala da Mulher, a Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida (Qualivida) e a Frente Holística Parlamentar. O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Sindal), o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), o Hemocentro e o Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso são parceiros na realização do evento.

A Sipat é um evento anual obrigatório cuja realização é uma atribuição da Cipa, conforme recomendação das leis trabalhistas, e que tem o objetivo levar orientação e conscientização sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. Ela deve ser promovida uma vez por ano, no horário de expediente, por todas as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração pública direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas e cooperativas, que possuam mais de vinte trabalhadores contratados, conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora 5 (NR5).

Fonte: Assessoria ALMT