Apesar de a semana ser curta, por causa do feriado nacional da ‘Paixão de Cristo’, os trabalhos na Assembleia Legislativa devem ser intensos. Hoje (10), por exemplo, os deputados e a sociedade civil vão discutir, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (OAB-MT) – às 8 horas, o teto de gastos públicos em Mato Grosso.

Segunda-feira (10)

Às 8 horas, a Assembleia Legislativa, por intermédio do Allan Kardec (PT), realiza audiência pública, para debater o congelamento de duodécimo aos poderes e dos órgãos, o congelamento de aumento, reajuste ou progressão dos subsídios dos servidores públicos estaduais. Os debates acontecem no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT).

Foi suspensa a audiência pública, que seria realizada às 14 horas, para acompanhar as ações do comitê da reserva da biosfera do Pantanal mato-grossense, e o Projeto de Lei nº 750/2011, de autoria do Ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A audiência foi requerida pelo deputado Dr. Leonardo (PSD).

Terça-feira (11)

Às 9 horas, a Sala da Mulher realiza missa mensal, na Capela Nossa Senhora do Pantanal, da Assembleia Legislativa.

Às 14 horas, os deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação realizam uma reunião ordinária para discutir a constitucionalidade das matérias em tramitação na CCJR. A reunião acontece na sala das comissões 201.

Às 17 horas, os deputados voltam a se reunir em plenário para mais uma sessão ordinária.

Quarta-feira (12)

Às 8 horas, os deputados estarão reunidos para mais uma sessão ordinária, no Plenário Deputado Renê Barbour.

Às 14 horas, na sala das comissões 201, os deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público vão estar reunidos para deliberar o mérito das matérias em tramitação na comissão.

Às 14 horas, na sala das comissões 202, acontece a reunião da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. Os deputados vão analisar o mérito das matérias em tramitação na comissão.

Às 16 horas, duas comissões devem se reunir para deliberar matérias sob suas responsabilidades. Na sala das comissões 201, a reunião é dos parlamentares membros da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, Adolescentes e Idosos. Já na sala 202, a reunião é com os deputados da Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e Regularização Fundiária.

Às 17 horas, os deputados voltam a se reunir em plenário para mais uma sessão ordinária.

Quinta-feira (13)

Ponto Facultativo

Sexta-feira (14)

Feriado Nacional – Paixão de Cristo.

As atividades da agenda podem sofrer mudanças no decorrer da semana.

Fonte: Assessoria ALMT