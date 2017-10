Celly Silva

Profissional extremamente respeitado no ramo da comunicação de Mato Grosso, o falecimento do jornalista Jê Fernandes, aos 72 anos, causou comoção entre colegas de trabalho e autoridades da Capital e do Estado.

O governo do Estado, por meio do Gabinete de Comunicação (Gcom), emitiu uma nota de pesar em homenagem a Jê, que morreu na madrugada desta terça-feira (24), em Cuiabá. Ele estava internado por conta de uma trombose e de uma embolia pulmonar.

Para o secretário de Estado de Comunicação Kleber Lima, Jê Fernandes foi um ícone do jornalismo em Mato Grosso. Ele destaca a irreverência e carisma do colega que, segundo ele, “atuou de forma aguerrida na busca pela informação de forma ética e responsável”.

A Câmara Municipal de Cuiabá, onde Jê Fernandes atuou ao longo de sua carreira, também emitiu uma nota de pesar, onde destacou o vasto conhecimento do profissional, que contribuiu de forma “ampla e singular com o jornalismo no âmbito da administração pública”. Isso por ter trabalhado na Câmara durante a gestão do já falecido vereador-presidente Júlio Pinheiro.

Conforme a nota, Jê Fernandes engrandeceu o Legislativo municipal com sua experiência, conhecimento e amizade.

Confira nota de pesar do Governo do Estado:

O Gabinete de Comunicação do Governo de Mato Grosso lamenta a morte do jornalista Gonçalo José Fernandes, conhecido como Jê Fernandes. Ele tinha 72 anos e faleceu na madrugada desta terça-feira (24.10), em Cuiabá.



O secretário de Comunicação Kleber Lima recebeu com pesar a notícia do falecimento do colega de profissão. “Jê Fernandes foi um ícone do jornalismo em Mato Grosso. Com seu carisma e irreverência, atuou de forma aguerrida na busca pela informação de forma ética e responsável. Contribuiu também na formação de muitos jornalistas que atuaram ao seu lado e puderam absorver um pouco seu conhecimento.

Que sua família receba nossas condolências e que tenha forças para superar esse momento de tristeza e dor”.



Jê Fernandes atuou em diversos veículos de comunicação como os jornais Estado de Mato Grosso e Diário de Cuiabá, além de ter sido correspondente de veículos de comunicação nacionais como a revista Placar e o jornal O Globo. O velório está previsto para começar às 12h na Sala Tulipa, na Capela Jardins, na capital.

Confira nota de pesar da Câmara Municipal de Cuiabá:



Câmara de Cuiabá lamenta morte de Jê Fernandes

O profissional do jornalismo, Gonçalo José Fernandes (19/08/1945 – 24/10/2017), faleceu na madrugada desta quarta-feira em decorrência de uma Embolia Pulmonar. Essa doença ocorre devido à interrupção de artérias dos pulmões, originada por gordura, coagulo sanguíneo, entre outras causas. O jornalista estava internado em um hospital particular de Cuiabá, entretanto ele não resistiu ao agravamento da enfermidade, vindo a falecer.

Criador do Jornal do Ônibus, Jê Fernandes, teve vasta experiência na comunicação mato-grossense, trabalhou como radialista, editor, articulista das principais mídias digitais e impressas do Estado de MT.

Além do vasto conhecimento na comunicação privada, Jê Fernandes, contribuiu de forma ampla e singular com o jornalismo no âmbito da administração pública, nesse quesito, sua última colaboração foi com a Câmara Municipal de Cuiabá, na gestão do vereador-presidente, Julio Pinheiro, onde Jê exerceu a sua atividade e ao mesmo tempo engrandeceu esta instituição com sua experiência, seu conhecimento e a sua amizade.

A Câmara de Cuiabá se solidariza com os familiares, com os amigos e com os parceiros de trabalho do falecido, expressando seu sentimento de pesar e lamento pela morte de uma pessoa tão cara a sociedade cuiabana e mato-grossense. O parlamento acredita, convictamente, que seu legado permanecerá e que Jê será acolhido na morada onde o Eterno vive.

O velório acontecerá hoje 24/10, na Capela Jardins, sala Tulipa, a partir da 12h

