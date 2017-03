Da Redação/Extra MT

Um grupo formado por 30 integrantes, entre eles, cinco prefeitos e representantes de outras três prefeituras, empresários do setor mineral, o deputado estadual Oscar Bezerra e quatro servidores do Estado, incluindo o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ricardo Tomczyk, cumprem agenda de 3 a 9 de março em Toronto, no Canadá. A equipe participará do maior evento mundial da Mineração, com o objetivo de apresentar o potencial mato-grossense e atrair investidores para fomentar o desenvolvimento mineral e turístico.

Na manhã desta quinta-feira (02.03) parte desta delegação recebeu instruções para a viagem e capacitação sobre técnicas de negociação e apresentação sobre o evento no exterior. Na sequência, participaram de almoço com a presença do governador Pedro Taques.

“Uma viagem como essa tem um reflexo muito significativo. Não se faz comércio internacional sem viajar. Mato Grosso pode se tornar ainda mais rico no subsolo do que no solo. Precisamos atrair investidores para o extrativismo mineral e depois a industrialização mineral. Desejo que não tragam ouro ou outros minerais ao retornarem, mas que tragam a possibilidade de Mato Grosso virar essa chave para a industrialização”, frisou o governador, que lembrou que o Estado já elabora o projeto Pró-Mineração para alavancar o setor e sair do amadorismo.

O secretário Ricardo Tomczyk avalia que esta será uma grande oportunidade para Mato Grosso. “Vejo como um divisor de águas para o Estado. É a primeira vez que será representado em um evento mundial desse nível, envolvendo a mineração. Teremos um grande aproveitamento desse trabalho”, concluiu.

Para o gerente de Novos Negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), Armínio Calonga Jr, está é uma grande oportunidade de negócios. “Foi fácil organizar essa missão, com um Estado muito rico em mineração e mostrar isso para os investidores é igualmente fácil. Desconheço uma missão nesse porte, com o envolvimento do Estado. É sem dúvida muito bom, estamos confiantes”, declarou Armínio.

Integram a missão, os prefeitos de Alta Floresta, Apiacás, Jaciara, Juína e Peixoto de Azevedo, além de representantes das prefeituras de Nova Guarita, Poconé e Rondonópolis. Os presidentes das Cooperativas de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (Coogavepe), de Produtores de Diamantes de Juína (Cooprodil), de Poconé e do Consórcio Amazônia e da Desenvolve MT, o diretor de Prospecção de Negócios e o diretor de Finanças e Gestão, Levi Salies. E da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), o servidor efetivo e geólogo Marcos Vinícius Paes de Barros, que responde pela Companhia.

A equipe chegará a Toronto no sábado (04.03) de manhã e visitará pontos de negócios. No domingo (05.03), a partir das 9h, participará de reuniões e visitas pelo PDAC, organização canadense de exploração mineral. Ainda participarão de palestras sobre como escolher os melhores investimentos na indústria de mineração e de um evento organizado pelo Banco Nacional do Canadá, incluindo clientes do banco, investidores, representantes do governo, e outros.

Na segunda-feira e na terça-feira (06 e 07.03), as atividades envolvem reuniões e visitas aos estandes, palestras sobre perspectivas para o Brasil no setor mineral e apresentação do Estado para investidores.

A equipe retorna na quarta-feira (08.03), chegando ao Brasil na quinta-feira (09).

