Da Redação/Extra MT

A empresa MAP Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira (7), a operação de voos de Sinop para o Norte do Brasil ainda neste ano.

Em reunião com a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR) e entidades representativas, o diretor comercial da empresa MAP Linhas Aéreas, Décio Assis, afirmou que até outubro, a companhia estará operando em Sinop com dois voos semanais para Belém (PA) ou Manaus (AM).

“Estou assumindo um compromisso com a prefeita de tentar antecipar isso, Sinop está na nossa rota. De antemão, disse para a prefeita, que Sinop faz parte dos nossos planos e saindo daqui, vou lá no aeroporto já fazer uma visita e em poucos dias, estará publicado em nosso site os voos para a cidade”, afirmou o diretor comercial da MAP.

Décio Assis explicou que inicialmente, a companhia aérea planeja dois voos semanais de ida e volta de Sinop para a região Norte do Brasil, mas que isso pode ser ampliado. “Espero poder já abrir sete voos semanais, temos condição de fazer isso, a aeronave já está pronta e só estamos compondo tripulação para fazer essa rota com a regularidade que ela precisa”.

A prefeita Rosana Martinelli disse que a notícia é extremamente positiva para a cidade, pois é importante receber mais companhias aéreas. “Precisamos dar opção ao povo de Sinop e região, é interessante essa rota para o Norte do Brasil, colocamos o município à disposição da MAP que nos deu excelentes perspectivas e fez um compromisso de que passará a atuar no nosso município”, comentou.

A região Norte do Brasil é o destino proposto pela companhia aérea para abrir uma malha que ainda não é atendida na região, de acordo com Décio Assis. “Primeiro queremos fazer essa rota, depois seguir daqui para o Sul e para Cuiabá. Queremos abrir por Manaus uma nova porta de acesso aos Estados Unidos, Caribe e América Central, e por Belém, uma nova porta de acesso para a Europa e estaremos dentro da região para Santarém e Alter do Chão”, pontuou.

ENTIDADES

Durante a reunião que definiu a operação da companhia MAP Linhas Aéreas em Sinop, a prefeita Rosana Martinelli e a secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento, Ivete Mallmann Fanke, explicaram as ações da Prefeitura de Sinop na busca por recursos para adequações no aeroporto e também para a homologação dos equipamentos.

“O aeroporto é prioridade para Sinop, quero que vocês sabiam disso. Estamos lutando por recursos emergenciais para melhorias imediatas. Estamos focados, diariamente, para trazer soluções ao nosso aeroporto e estamos aqui explicando como está o processo, fazendo uma gestão compartilhada, passando as ações e ouvindo sugestões”, completou Rosana.

Fonte: Assessora Prefeitura