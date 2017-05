Da Redação/Extra MT

O contrato com a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), que gerencia o Hospital Regional de Cáceres se encerra no próximo mês de junho. Para que a unidade não fique desamparada e o governo do Estado tenha tempo de decidir com tranquilidade qual medida tomar a cerca do gerenciamento da unidade, o deputado Dr. Leonardo (PSD), juntamente com o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudoeste de Mato Grosso, o prefeito de São José dos Quatro Marcos, Ronaldo Floreano se reuniram com o governador Pedro Taques.

Durante a reunião com o governador, Dr. Leonardo expôs a preocupação dos rumos da gestão do Hospital, tendo em vista que não há expectativa de nova prorrogação contratual com a Santa Catarina, já que a decisão é uma determinação interna da Congregação, que já encerrou contrato com as demais unidades hospitalares do Brasil.

Somente Mato Grosso ainda está com o contrato em aberto, devido a um trabalho de articulação do deputado Dr. Leonardo, que foi a São Paulo no ano passado solicitando a prorrogação de mais alguns meses. A época o pedido foi atendido sendo adiado até junho.

“Para fazermos essa transição com tranquilidade, sentamos com o governador para que o Consórcio assuma e o governo possa decidir com calma qual será o modelo de gerenciamento do nosso hospital. Confiamos no prefeito Ronaldo, pois ele já foi secretário de saúde e conhece a área, respeita a parte técnica. Fizemos o compromisso de termos uma ala de administração hospitalar, que possa ser conduzido somente por técnicos especializados. Desta forma eu me sinto tranquilo, pois sabemos que ele não deixará a politicagem interferir na condução da gestão do Hospital Regional de Cáceres”, destacou Dr. Leonardo.

Fonte: Assessoria deputado