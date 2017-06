Da Redação/Extra MT

Proprietários de veículos com placa final zero têm até o dia 30 de junho para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em cota única ou parcelado em até três vezes. A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) informa que os pagamentos realizados neste período não serão acrescidos de juros e multas. O prazo fecha o calendário do IPVA de 2017.

A partir do dia 1º de julho, o pagamento do imposto deverá ser integral, com aplicação de juros e multa, conforme a correção monetária.

Para contribuintes que optarem pelo parcelamento, o valor pode ser dividido em até três vezes, com parcelas mensais e sucessivas. Nesses casos, o valor por parcela não pode ser inferior a R$ 256,54 (duas UPF/MT) e a primeira parcela deve ser quitada até dia 30 de junho.

O pagamento do IPVA será efetuado mediante a apresentação do Documento de Arrecadação (DAR) junto às agências ou postos de atendimento das instituições financeiras autorizadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, bem como nas casas lotéricas.

IPVA

O IPVA é o imposto com a segunda maior arrecadação em Mato Grosso. Do total de IPVA arrecadado, 50% são destinados ao Estado e 50% aos municípios onde estiver licenciado o veículo. O recurso é aplicado de acordo com as prioridades estabelecidas no orçamento do Estado e das prefeituras.

O recolhimento do imposto é feito com base na pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que aponta redução média de 4,5% para automóveis, 3,9% para camionetas e utilitários, 8% para caminhões, 5,8% para ônibus e micro-ônibus e 2,3% para motos e similares.

A irregularidade no pagamento do IPVA pode resultar na apreensão do automóvel e multa pela infração. Além disso, estar com o imposto em dia é um dos requisitos para obter o licenciamento do veículo.

Fonte: Secom-MT