Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

RENATA NEVES

O deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB) vai destinar emenda no valor de R$ 100 mil para a reforma da Catedral Basílica Bom Jesus de Cuiabá. Construída em 1973, após a demolição da antiga catedral, a igreja é um dos principais pontos turísticos da Capital e símbolo do catolicismo cuiabano. “A Catedral Basílica Bom Jesus de Cuiabá é um patrimônio importante, que carrega uma carga histórica valiosa e deve ser preservado. Por isso, resolvi contribuir com essa causa”, disse o deputado.

A reforma da Catedral Basílica faz parte dos festejos para comemoração dos 300 anos da Capital mato-grossense. Segundo o secretário-adjunto de Turismo do Estado, Luiz Carlos Nigro, os recursos para execução da obra estão sendo levantados desde o ano passado.

Até o momento, já foram arrecadados R$ 115 mil, provenientes de promoções e doações feitas pelos festeiros da Festa do Divino Espírito Santo. O valor foi investido na restauração do revestimento da Catedral, que constitui a primeira das quatro etapas da obra.

O montante destinado por Guilherme Maluf será utilizado para pintura, iluminação e adequação de acessibilidade do local. “Recorremos ao deputado porque ele é cuiabano e sempre se mostrou sensível às causas que envolvem a valorização e a preservação da nossa história. Ele logo percebeu a importância da reforma da Basílica e se colocou à disposição para nos ajudar. Com esses recursos, poderemos executar a segunda etapa da obra”, ressaltou Luiz Carlos Nigro.