Da Redação/Extra MT

O Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, e seu vice Niuan Ribeiro, participaram neste Sábado (08), do tradicional desfile Cívico Militar em alusão ao aniversário da Capital, que este ano ocorreu no Parque das Águas. Milhares de pessoas, entre elas vereadores e o presidente da Câmara de Cuiabá, deputados Federais, representantes do Exército, Aeronáutica, Marinha, Policia Militar e Corpo de Bombeiros compareceram ao ato. O Governo do Estado na ocasião foi representado, pelo presidente da Empresa de Tecnologia e Informação do Estado Paulo Borges.

Antes do desfile, as bandeiras do Brasil, Mato Grosso e de Cuiabá, foram hasteadas por oficiais Bombeiros, ao som do hino nacional brasileiro em honra aos pavilhões. Coube ao prefeito Emanuel Pinheiro, reconduzir a bandeira de Cuiabá ao dispositivo oficial. Do mesmo modo procedeu o represente do exército Brasileiro no Estado, o chefe do Estado Maior da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada Coronel Luiz Henrique, e a Marinha do Brasil em Mato Grosso, através do Capitão de Corveta Jeronimo Nogueira de Souza, que também responde pela delegacia Fluvial de Cuiabá.

“Cuiabá está em festa nesses 298 anos de pura cultura, pura tradição, orgulho para todos, orgulho para todo o Brasil, Cuiabá é a menina dos olhos do Brasil”, disse o prefeito na abertura do desfile, que reuniu estudantes, diretores e professores das escolas, que foram conduzir e orientar os alunos da rede municipal e Estadual de ensino no desfile.

Segundo ele, a Capital não poderia comemorar melhor o seu aniversário. “Esse desfile, de jovens e crianças, todos alunos da rede pública é uma manifestação clara de que amam Cuiabá, e por aqui querem estudar, trabalhar, crescer e construir o seu futuro” discursou, completando que a Cuiabá dos 300 anos é um símbolo da cidade que sonhamos e acima de tudo cidade voltada para pessoas, será consolidada em parcerias como estas.

O vice reforçou as falas do prefeito e garantiu. “Esta festa linda e simbólica patrioticamente irá se repetir todos os anos com mais graça e vigor, pois essa é uma verdadeira declaração de amor por Cuiabá e nós nos empenharemos para manter viva e expressiva essa tradição cuiabana”, frisou durante entrevista.

Além do Exército, Marina do Brasil, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, e a Policia Civil, desfilaram também alunos de 05 escolas do município, e estudantes de outras 07 escolas da rede Estadual. A abertura ficou com os alunos da Escola Municipal Ana Thereza Arcos Krause. A última escola a desfilar foi a escola Estadual André Avelino. E o encerramento ficou com a Banda Municipal Bom Jesus de Cuiabá, e colecionadores com seus carros antigos da Capital.

Fonte: Assessoria Prefeitura