Da Redação/Extra MT

O presidente do Hospital Beneficente Santa Helena, Dr. Marcelo Sandrin, recebeu na manhã desta terça-feira (28.03) a visita da deputada estadual Janaina Riva, que também foi recepcionada pela administradora da unidade hospitalar, Zoraida Hanna mady.

A visita da parlamentar teve como principal objetivo conhecer a estrutura e discutir as demandas do local, entre elas, atendimento de qualidade, UTI’s adulta, infantil e neonatal, além de ambulância para o transporte de pacientes, entre outras necessidades emergenciais.

Outro assunto discutido entre eles foi à situação das salas de partos, que se encontram lotadas no Hospital Beneficente Santa Helena.

“Nós temos uma grande quantidade de partos que hoje são realizados aqui no hospital, ou seja, nossa estrutura já esta ficando pequena para esse montante e precisamos de mais investimentos, por esse motivo, necessitamos do apoio das autoridades políticas e de investimentos no sentido de continuarmos realizando nosso trabalho de forma a atender de forma humanitária e com qualidade as mulheres da nossa comunidade. Trabalho este que já fazemos todos os esforços para que aconteçam da melhor maneira possível aqui no Santa Helena”, disse Dr. Marcelo.

Para a deputada, há uma necessidade incontestável de que se mantenham os hospitais filantrópicos em pleno funcionamento em Mato Grosso, por isso, garante seu apoio no sentido de angariar recursos destinados a essas unidades hospitalares, já que por serem beneficentes necessitam da ajuda do Poder Público.

Comunicarte – Assessoria de Comunicação