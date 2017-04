Da Redação/Extra MT

A professora Mabel Strobel não é mais secretária de Educação da capital. O anúncio foi realizado pelo próprio prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) em sua página oficial em uma rede social. Por enquanto, a pasta será comandada interinamente pelo secretário municipal de Gestão, Rafael Cotrim, que acumulará as duas funções.

Mabel havia pedido afastamento da secretaria por um prazo de dez dias. Após vencido este prazo, Pinheiro decidiu pela exoneração da professora e por manter Cotrim como interino. O prefeito informou que ainda não há um substituto e nem prazo para escolha.

“Agradeço a Mabel pela dedicação e empenho. Quero contar com ela no desenvolvimento de outros projetos no futuro que com certeza haveremos de construir fundamentado numa gestão inclusiva e humanizada”.

Ele também anunciou a nomeação da professora Zileide Lucinda dos Santos como diretora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação. “Zileide é uma técnica altamente qualificada e servidora efetiva da rede municipal de Educação. Ela irá colaborar com Rafael Cotrim e toda equipe para buscar cada vez mais a melhoria da qualidade da gestão e da prestação de serviços educacionais pela Prefeitura de Cuiabá”.