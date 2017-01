CAROL SANFORD

O prefeito Emanuel Pinheiro tomou posse neste domingo (1º) como gestor da capital mato-grossense. Durante a cerimônia, no Centro de Eventos do Pantanal, ele garantiu que a Prefeitura de Cuiabá será mais humana e próxima do cidadão.

Emocionado e ao lado da primeira-dama, Márcia Pinheiro, Emanuel agradeceu ao povo cuiabano e se disse consciente dos grandes desafios para promover as mudanças necessárias para que Cuiabá chegue preparada aos 300 anos.

“A primeira meta é abrir a prefeitura para que a população e atender às suas demandas. Cuidar e melhorar a vida das pessoas. O cidadão deve sentir a presença da administração pública. Em seguida, é preciso planejar e projetar a Cuiabá do século XXI. Daqui quatro anos, vamos entregar uma Cuiabá muito mais justa”, afirmou o prefeito.

Ele garantiu que colocará metas a serem cumpridas pelos secretários em todas as áreas, mas especificou projetos para a Saúde e Educação.

“Na saúde, é preciso assegurar a rapidez no atendimento, com médicos, remédios e equipamentos funcionando. Queremos que ela seja vista com outros olhos. Na educação, nosso objetivo é preparar as crianças e jovens para o futuro, com escolas e creches de qualidade”, assegurou Emanuel.

Ao transmitir o cargo, o ex-prefeito Mauro Mendes falou dos problemas ainda a serem enfrentados no município e reafirmou que está entregando uma cidade muito melhor do que recebeu.

“Tenho certeza que com amor e dedicação, você, Emanuel, e sua equipe terão capacidade de superar todos os obstáculos. Ainda há muito a se fazer. Trabalhe muito por Cuiabá, como fizemos, e espero que, daqui quatro anos, possa entregar a cidade melhor do que está recebendo hoje”, pontuou Mauro.

O vice-prefeito, Niuam Ribeiro, também tomou posse e informou que os novos secretários municipais serão empossados nesta segunda-feira (02), às 8h30, na Praça Alencastro.

“Todos os cidadãos estão convidados a participar deste ato, já que serão os secretários que executarão os projetos e atenderão as demandas da população. Após a posse, será realizada a primeira reunião com o staff, para que o prefeito possa dar as orientações de início de mandato”, contou Niuam.

Emanuel Pinheiro adiantou que todos os secretários assinarão uma carta de princípios, que deverão cumprir à risca, sob pena de responder ao próprio prefeito.

“Temos o compromisso com a ética e a austeridade, queremos uma gestão clara e eficiente e quem fizer algo contra isso vai responder a mim. Vamos implantar metas e solucionar os problemas e todos devem estar empenhados nestas resoluções”, finalizou o prefeito.

A solenidade foi aberta e encerrada pelo presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, Justino Malheiros, e contou com a presença de diversas autoridades, como vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, representantes do Governo do Estado, militares, futuros secretários e convidados.

Durante a cerimônia, todos puderam apreciar a decoração tipicamente cuiabana do local, que também contou com apresentações de artistas regionais e culinária da terra, como o conhecido bolo de arroz.