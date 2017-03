Da Redação/Extra MT A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, sob o comando do vereador Vinicyus Hugueney, realizou, nesta sexta-feira (24), uma reunião com cerca de 100 produtores rurais com o intuito de abordar questões pertinentes à agricultura familiar – com destaque para a emenda da bancada federal mato-grossense, que já destinou R$ 68 milhões para essa modalidade no Estado e visa contribuir para fomentar a prática no país.

“Temos consciência de que apoiar o pequeno produtor rural é uma forma de incentivar a economia, o comércio e a distribuição de renda – uma pauta que deve sempre ser debatida. Queremos estreitar os laços com os produtores e essa é uma ótima oportunidade para isso – trazendo assuntos que irão influenciar no cotidiano deles. Afinal, nosso trabalho é pautado no auxílio permanente para que eles possam alcançar resultados ainda mais satisfatórios em seu segmento”, comenta Hugueney.

O secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico complementa que é preciso continuar investindo, bem como expandir e incentivar cada vez mais essa modalidade – que luta pela sua continuidade, em geração a geração.

“Nota-se que a necessidade de se repensar a agricultura familiar foi percebida com seu desaparecimento alguns anos atrás. Contudo, a partir de 2014, ela começou a ser resgatada e ter maior visibilidade, graças ao apoio da ONU (Organização das Nações Unidas) que declarou como aquele o “Ano Internacional da Agricultura Familiar”, reposicionando a agricultura nas agendas nacionais”, ressalta.