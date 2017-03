Da Redação/Extra MT

A Frente Parlamentar do Agronegócio recebeu na tarde desta terça-feira (7) as demandas e sugestões do Grupo pela Integração Sul-Americana, que pautou, especialmente, novas formas de transporte para interligar Mato Grosso aos países vizinhos e fortalecer as transações de importação e exportação.

Participaram da reunião o presidente da Frente Parlamentar, deputado Zeca Viana (PDT), o deputado Saturnino Masson (PSDB) – integrante da Frente, o vice-presidente do Conselho de Integração Internacional da Fiemt, Serafim Carvalho Melo, o diretor-presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres, Pedro Lacerda, a representante do Comitê Estadual de Desenvolvimento e Integração das Políticas Publicas da Faixa de Fronteira de Mato Grosso, Keile Costa Pereira, do pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professor Luiz Miguel de Miranda, e outros interessados.

O principal pleito do Grupo pela Integração Sul-Americana foi um apoio parlamentar para a articulação de asfaltamento na Bolívia, entre o trecho fronteira com o Brasil (em Cáceres – MT) e o município de Santa Cruz de la Sierra – cerca de 400 km. O objetivo é permitir acessar esse mercado. Hoje, a comunicação Brasil-Bolívia por Mato Grosso é dificultada por falta de asfaltamento no país vizinho. Os cerca de 600 km no Brasil estão totalmente asfaltados.

A solicitação é de buscar uma reunião com o presidente da República, Michel Temer, para que se aproxime do presidente da Bolívia, Evo Morales, e firmem uma parceria para o referido asfaltamento. “A nossa necessidade é sensibilizar o governo brasileiro de que essa viabilização é importante para os dois países”, argumentou Serafim Carvalho.

O deputado Zeca Viana se comprometeu a colocar o pleito para análise da Frente Parlamentar e para o Colégio de Líderes, mas já vislumbrou a possibilidade de organizar uma audiência pública sobre o assunto em Santa Cruz de la Sierra.

Viana argumentou, ainda, a importância de tal malha viária para o desenvolvimento da ZPE de Cáceres. “Eu tenho certeza de que vamos convencer todos os gestores da importância dessa integração e não tenho dúvidas de que a Assembleia Legislativa estará imbuída neste projeto”, enfatiza.

O deputado Saturnino Masson, representante de Tangará da Serra e região, avalia que esse implemento na malha viária do país vizinho levará desenvolvimento, não só a Tangará, mas também para todo o Mato Grosso. Além disso, otimista, também vislumbrou o fortalecimento da ZPE de Cáceres. “A nossa satisfação é que estamos caminhando para uma logística grandiosa em favor da ZPE”.

O professor Luiz Miguel de Miranda, coordenador do Núcleo de Estudos de Logística e Transportes da UFMT, pontuou uma nova proposta: o multimodal – que congrega rodovia e ferrovia – a cortar a região central da América do Sul, partindo de Comodoro (MT) e chegando ao Porto Maldonado (Peru), passando pela Bolívia e acessando o Andes, um implemento de construção ferroviária de mais de 1000 km. Mas uma economia de trajeto de cerca de 2.000 km.

No entanto, professor Miranda destaca a importância de visão geopolítica para a viabilização de tais investimentos. “Sem apoio político, podemos apagar a luz e voltar para casa”, vislumbra o pesquisador.

Fonte: Assessoria ALMT